NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde
Tabellenführer St. Pölten gastiert bei Liefering, die Admira muss zum First Vienna FC und Austria Klagenfurt empfängt Sturm II. LIVE-Konferenz:
In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga finden am Freitag (18:00 Uhr) gleich mehrere interessante Spiele statt. Unter anderem ist der Tabellenführer im Einsatz.
Bei LAOLA1 könnt ihr alle Spiele im LIVE-Stream verfolgen:
FC Liefering - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
Austria Klagenfurt - Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
First Vienna FC - Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SV Stripfing - Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SW Bregenz - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)