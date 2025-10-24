NEWS

2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde

Tabellenführer St. Pölten gastiert bei Liefering, die Admira muss zum First Vienna FC und Austria Klagenfurt empfängt Sturm II. LIVE-Konferenz:

In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga finden am Freitag (18:00 Uhr) gleich mehrere interessante Spiele statt. Unter anderem ist der Tabellenführer im Einsatz.

Bei LAOLA1 könnt ihr alle Spiele im LIVE-Stream verfolgen:

