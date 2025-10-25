Austria Salzburg Austria Salzburg SBG
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga gastieren die jungen "Veilchen" bei der Austria aus Salzburg. LIVE-Stream:

Kommentare

Der Traditionsklub Austria Salzburg empfängt die Amateure der Wiener Austria (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Salzburger mussten sich vergangene Runde bei der Admira Wacker klar mit 0:4 geschlagen geben und verloren damit nach zwei Runden wieder einmal.

Mit elf Zählern belegt die Austria den soliden zehnten Tabellenrang und kann als Aufsteiger damit durchaus zufrieden sein.

Die Young Violets sind bis jetzt eines der Überraschungsteams dieser Saison. Mit 16 Punkten liegen die Favoritner auf Rang sechs.

Zuletzt remisierten die Wiener 1:1 daheim mit dem SV Stripfing.

