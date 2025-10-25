2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

Der Traditionsklub Austria Salzburg empfängt die Amateure der Wiener Austria (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Salzburger mussten sich vergangene Runde bei der Admira Wacker klar mit 0:4 geschlagen geben und verloren damit nach zwei Runden wieder einmal.

Mit elf Zählern belegt die Austria den soliden zehnten Tabellenrang und kann als Aufsteiger damit durchaus zufrieden sein.

Die Young Violets sind bis jetzt eines der Überraschungsteams dieser Saison. Mit 16 Punkten liegen die Favoritner auf Rang sechs.

Zuletzt remisierten die Wiener 1:1 daheim mit dem SV Stripfing.

