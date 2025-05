Klassenerhalt! Stripfing rettet sich mit Sieg gegen Rapid II

Der SV Stripfing bleibt definitiv zweitklassig!

Am finalen Spieltag besiegen die Stripfinger den SK Rapid II auswärts mit 3:2 und sichern sich so den Verbleib in der 2. Liga.

Die Partie beginnt für die Niederösterreicher nach Maß. Marco Djuricin verwertet einen Freistoß früh zur Führung für die Gäste (2.). Die Grün-Weißen schlagen aber nach gut einer Viertelstunde zurück. Ismail Seydi gleicht nach Assist von Lorenz Szladits zum 1:1 aus (16.)

Nach einem Eckball gehen die Stripfinger erneut in Front. Dejan Radonjic legt auf Matheus Muller Cecchini ab, der das 2:1 erzielt (26.). Beide Tormänner sehen bei den Gegentoren nicht besonders gut aus.

Wieder Blitzstart

In Hälfte zwei gelingt den Rapidlern der Blitzstart, Benjamin Böckle bringt den Ball bereits in der 48. Minute zum 2:2 Ausgleich unter. Dieser Spielstand hält aber nur knapp zehn Minuten.

In der 59. Minute sorgt Matteo Schablas für die neuerliche Führung der Stripfinger - diese sollte auch halten.

Da Voitsberg (32 Punkte) parallel verliert, überholen die Stripfinger (34 Punkte) die Steirer und belegen im Endklassement den 13. Platz. Rapid II beendet die Saison auf Platz zehn.

