Austria Salzburg verhandelt mit neuem Trikotsponsor

Mit 15 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrang hat der SV Austria Salzburg den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Die Planungen für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga sind in vollem Gange. Mit der Verlängerung von Sportdirektor Roland Kirchler konnte man eine wichtige Personalie an den Verein binden. Er wird sich in den nächsten Wochen um die Vertragsverlängerung mit wichtigen Spielern kümmern.

Auch auf wirtschaftlicher Ebene treibt der Traditionsklub den Professionalisierungsprozess voran. So wird der Spielbetrieb der Austria in eine GmbH ausgelagert - eine Maßnahme, die das Finanzamt vorschreibt. Der Prozess soll laut der "Krone" mit 1. Juli 2026 abgeschlossen sein.

Neuer Sponsor schon am Freitag auf dem Trikot?

Auch auf dem Trikot wird es zu Veränderungen kommen. Die Austria sah sich gezwungen, die Zusammenarbeit mit Trikotsponsor Blitzbee zu beenden.

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Die Verhandlungen mit einem neuen Trikotsponsor sollen laut der "Krone" bereits auf Hochtouren laufen. Der neue Sponsor soll zeitnah präsentiert werden und vielleicht schon am Freitag beim Gastspiel in St. Pölten das Trikot zieren. Dem Vernehmen nach könnte es sich um eine österreichische Firma aus der Getränkebranche handeln.