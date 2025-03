Zeichen der Dankbarkeit: Ried lädt Feuerwehren zu Match ein

Großzügige Aktion von Aufstiegsaspirant SV Ried!

Wie der Tabellen-Zweite der ADMIRAL 2. Liga in einer Aussendung bekanntgibt, vergibt man 1.000 Freikarten an die Feuerwehren Oberösterreichs für das Spiel der Rieder gegen Amstetten am 4. April und will sich so bei den großteils ehrenamtlichen Helfern bedanken.

Die Aktion der "Wikinger" ist dabei nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr und auch in den Jahren davor lud man die Feuerwehren des eigenen Bundeslands ein.

Beidseitige Dankbarkeit

"Bereits zum vierten Mal laden wir Oberösterreichs Feuerwehren zu uns in die Innviertel ARENA ein. Wir wollen uns mit dieser Freikarten-Aktion bei den vielen Ehrenamtlichen bedanken, die Tag für Tag bei den Feuerwehren mit großem Engagement und sehr viel Zeitaufwand eine für unsere Gesellschaft so wichtige Aufgabe erfüllen. Ich wünsche allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern viel Spaß bei diesem Match und ich hoffe, dass sie unsere Mannschaft kräftig anfeuern, damit bei diesem Heimspiel drei wichtige Punkte in Ried bleiben", betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Auch seitens der Helfer zeigt man sich dankbar, wie Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer sagt:

"Diese Aktion der SV Guntamatic Ried ist ein großartiges Zeichen der Wertschätzung für die Feuerwehrfrauen und -männer Oberösterreichs. Tag für Tag leisten unsere Ehrenamtlichen unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung – da ist ein gemeinsamer Fußballabend eine willkommene Möglichkeit, Gemeinschaft zu leben und Kraft zu tanken. Der Oö. LFV dankt der SV Ried für diese Unterstützung und wünscht allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden einen spannenden Fußballabend!."