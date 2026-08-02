Start nach Maß! Austria Salzburg nimmt drei Punkte aus Wels mit

Austria Salzburg ist erfolgreich in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga gestartet. Die Mozartstädter setzen sich zum Auftakt mit 2:0 gegen den FC Hertha Wels durch.

Beide Mannschaften beginnen die neue Spielzeit vorsichtig. In einer ausgeglichenen Anfangsphase bleiben Torchancen zunächst Mangelware.

Die erste große Möglichkeit gehört Tamar Crnkic. Der Neuzugang von Schwarz-Weiß Bregenz zieht nach einem Konter aus der Distanz ab und trifft in der 32. Minute nur den Innenpfosten.

Auf der Gegenseite wird es erstmals nach einer Standardsituation gefährlich. Haudum kommt nach einer Flanke zum Kopfball, bringt jedoch nicht genügend Druck hinter den Ball. Salzburgs Schlussmann Nesler-Täubl kann den Versuch problemlos entschärfen (37.).

Austria Salzburg in Hälfte zwei stark verbessert

Nach dem Seitenwechsel macht es Crnkic besser: Nach einem langen Ball verschätzt sich Hertha-Keeper Schröcker, wodurch der 20-jährige Stürmer freie Bahn hat. Crnkic muss in der 59. Minute nur noch einschieben und erzielt damit sein erstes Saisontor.

Nur wenige Minuten später bietet sich dem Neuzugang die Chance auf den Doppelpack: Nach einer Flanke kommt Crnkic allerdings einen Schritt zu spät und verpasst es, den Ball im Tor unterzubringen (67.).

Gebauer erzielt erstes Saisontor

In der 72. Minute steht Crnkic erneut im Mittelpunkt: Der Stürmer läuft alleine auf das Welser Tor zu, behält den Überblick und legt quer auf Christian Gebauer. Dieser muss den Ball nur noch ins leere Tor zum 2:0 einschieben.

Am Ende lassen die Salzburger nichts mehr anbrennen und holen dank des 2:0-Siegs die ersten drei Punkte der neuen Saison.

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