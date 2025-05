Der SV Ried verlängert mit Eigengewächs Fabian Rossdorfer. Der Meister der ADMIRAL 2. Liga bindet den 19-jährigen Mittelfeldspieler bis 2028.

"Fabian ist ein richtiges Eigengewächs der SVR-Familie, als waschechter Innviertler trägt er den Klub wahrlich in seinem Herzen. Er hat sich als sehr variabler Spieler erwiesen, der mit seinen 19 Jahren schon 90 Pflichtspiele im Erwachsenenfußball bestritten hat und es somit in den Dunstkreis der U21-Nationalmannschaft geschafft hat. Es steckt noch einiges an Potential in ihm, deswegen freuen wir uns, ihn langfristig an uns zu binden", wird Wolfgang Fiala auf der Vereins-Webseite zitiert.

In seiner zweiten Profisaison bei den Riedern stand der Mittelfeld-Allrounder 24 Mal in LigaZwa im Kader.

Nach Matura liegt der Fokus am Sport

Auch Rossdorfer blickt der Zukunft freudig entgegen: "Für das Vertrauen und dass ich weitere drei Jahre hier in Ried spielen kann, möchte ich mich sehr herzlich bedanken! Ich habe in diesem Jahr die Matura gemacht und will mich jetzt noch mehr auf den Fußball fokussieren. Und ich werde alles geben, dass ich mir in der Mannschaft einen Stammplatz erkämpfen kann."

Fabian #Rossdorfer verlängert bis 2028 ✍🏻⚫🟢



Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der in der Rieder Akademie ausgebildet wurde, feierte am 30. Juli 2023 auswärts gegen den FAC sein Debüt in der 2. Bundesliga und unterzeichnet nun einen Vertrag bis 2028! 🙌🏻🔝#svried #seit1912 pic.twitter.com/93rzfYPZFu — SV Ried 1912 (@svried1912) May 23, 2025

