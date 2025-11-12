Stripfing: Sie haben es nicht für Kirisits getan

"Es ist dann schneller gegangen, als gedacht", sagt Simon Furtlehner. Er ist - oder vielmehr war - so etwas wie ein Urgestein des SV Stripfing. Der 24-Jährige kickte heuer bereits das vierte Jahr im Marchfeld. Nicht nur er sah das Unheil schon kommen.

Die Gegenwart heißt für ihn und viele weitere Ex-Stripfinger Younion-Proficamp auf dem ÖFB-Campus in der beschaulichen Wiener Seestadt.

"Manche hat es schwerer getroffen"

Beim Besuch von LAOLA1 tummeln sich über 20 Spieler auf dem Platz. Der Großteil davon trug vor zwei Wochen noch das Stripfing-Jersey. Die Stimmung unter ihnen ist trotz der Umstände gut und lässt sich wohl am besten als eine Mischung aus Erleichterung und Zukunftssorgen beschreiben.

"Die Situation ist für keinen cool. Wir haben gehofft, dass es wenigstens bis Winter weitergeht", seufzt Willi Vorsager. Es sei für viele unter ihnen nicht einfach, "manche im Team hat es schwerer getroffen".