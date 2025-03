Stadionwechsel! Warum Rapid II nicht in Hütteldorf spielt

Rapid II wird sein Heimspiel der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga nicht in Hütteldorf austragen.

Das gibt die Bundesliga in einer Pressemitteilung bekannt. Das Spiel gegen die Admira wird demnach in der Naturarena Hohe Warte ausgetragen.

Der Senat 5 habe einen entsprechenden Antrag des SK Rapid genehmigt, um aus Gründen der Wettbewerbssicherheit eine erhöhte Belastung des Spielfeldes im Allianz Stadion durch drei Spiele innerhalb von vier Tagen zu vermeiden.

Am Donnerstag spielt die Kampfmannschaft des SK Rapid das Conference-League-Rückspiel gegen Banja Luka, am Sonntag empfängt Rapid den GAK in der Bundesliga. Das Rapid-II-Heimspiel am Freitag wird deshalb zur Rasenschonung nach Döbling verlegt.