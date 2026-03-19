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So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter

Der Sponsor klagte den Zweitligisten auf 160.000 Euro. Die beiden Parteien wollen sich nun aber außergerichtlich einigen.

So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter Foto: © GEPA
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Der FC Hertha Wels und Hauptsponsor HOGO, die sich zuletzt in einem Konflikt befanden, wollen eine außergerichtliche Lösung finden. Das geben die Welser am Donnerstag bekannt. Eine Mediation soll die Wogen glätten.

Ende des Jahres 2025 erklärte der langjährige Hauptsponsor HOGO, das Engagement beim FC Hertha Wels im Sommer 2026 zu beenden. Im Februar kündigte HOGO-Geschäftsführer Stephan Holzleitner an, den Zweitligisten auf 160.000 Euro zu klagen.

Bericht: Hauptsponsor HOGO klagt FC Hertha Wels >>>

Die beiden Parteien haben sich nun einvernehmlich darauf geeinigt, das derzeit anhängige Verfahren vorerst ruhend zu stellen, wie es in einer Aussendung heißt.

Im Rahmen einer Mediation soll demnach eine Lösung gefunden werden. Gerhard Götschhofer, ehemals Präsident des Oberösterreichischen Fußball-Verbandes und früher Rechtsanwalt, fungiert als unabhängiger Mediator.

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