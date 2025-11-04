2. Liga: Wähle das Tor des Monats Oktober

Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats Oktober.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden neun bis elf: Nadir Ajanovic (Admira), Albin Gashi (Hertha Wels) und Luka Sandmayr (Austria Salzburg). Zusätzlich schickt die LAOLA1-Redaktion die Tore von Luca Hassler (Kapfenberg) und Marcel Stöger (Young Violets) ins Rennen.

Vote bis Mittwoch (12. November, 9 Uhr) für deinen Favoriten: