Regelwidriger Wechsel! Sturm II verliert Punkt gegen FAC

Bittere Nachricht für den SK Sturm Graz II!

Wie Strafsenat 1 der Bundesliga am Montag bekanntgibt, wird den "Jungblackies" das eingefahrene 1:1-Remis beim FAC vom finalen Spieltag der abgelaufenen LigaZwa-Saison aberkannt und zugunsten der Floridsdorfer mit 3:0 strafverifiziert.

Die Gründe sind dabei jedoch hausgemacht, denn die Steirer vollzogen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte ihre vierte Wechselunterbrechung - erlaubt sind in der regulären Spielzeit jedoch nur drei bei insgesamt fünf Wechseln.

FAC verbessert sich in Endtabelle

Dem folgerichtigen Einspruch des FAC wurde nun stattgegeben, wonach die Floridsdorfer die vollen drei Punkte zum Saisonabschluss anerkannt bekommen.

Tabellarisch hat die Entscheidung des Strafsenats ebenfalls Auswirkungen.

Während die "Jungblackies" nun mit 41 statt 42 Punkten weiter auf Endrang acht liegen, schiebt sich der FAC durch den Sieg am Grünen Tisch an Schwarz-Weiß Bregenz und dem SK Rapid II vorbei und wird am Ende mit 39 Zählern Neunter.

Urteil S1:

Dem Antrag des FAC WIEN gegen die Beglaubigung des Spiels FAC WIEN gegen SK Sturm Graz II wurde stattgegeben. pic.twitter.com/EjNBqbKK9b — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 26, 2025