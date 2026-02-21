Austria Klagenfurt: Neuer Stadionname und Akademie vor Aus?

Der Abstieg des SK Austria Klagenfurt ist seit Freitag offiziell.

Der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga legt keinen Rekurs gegen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein, will aber gleichzeitig den Spielbetrieb bis Saisonende fortsetzen (Fix! Abstieg von Austria Klagenfurt besiegelt >>>).

Während rund um die Profimannschaft damit vorerst einigermaßen Klarheit herrscht, stehen hinter der Zukunft der Wörthersee-Arena und der Akademie dicke Fragezeichen.

Namensänderung und Robbie Williams?

Neo-Präsident und Mäzen Helmut Kaltenegger äußert sich gegenüber der "Krone" nun unter anderem zu einer möglichen Namensänderung für die Wörthersee-Arena.

Der Gold-Unternehmer soll sich ernsthaft mit einem Sponsoring für die Heimstätte der "Violetten" befassen. "Es wurde mir angeboten. Ich bin begeistert von dieser Stätte", so Kaltenegger, dem offenbar eine Umbenennung in "TGI-Arena" vorschwebt.

Sportpark-Chef Daniel Greiner sagt dazu: "Nächste Woche finden Gespräche mit der Austria statt. Natürlich ist es wünschenswert, einen Sponsor fürs Wörthersee-Stadion zu finden."

In Zukunft sollen, wenn es nach Kaltenegger geht, Konzerte und andere Events Geld in die Vereinskassa spülen. "Ich denke da etwa an Robbie Williams – die Ticketeinnahmen kommen dem Verein zugute."

AKA-Zukunft? Das sagt Kaltenegger

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens hängt auch die Zukunft der hauseigenen Akademie am seidenen Faden. Schließlich kann der ÖFB einem Klub die Lizenz in diesem Fall entziehen.

Kaltenegger bringt besagtes Szenario aber nicht aus der Ruhe, auch die Erhaltung der Nachwuchsschmiede sei Teil seiner Pläne.

"Sie gehört ja zum Verein. Wir wollen mit 2,5 Millionen Euro Budget in die Regionalliga gehen und da ein Team aufbauen, das bald wieder in der Bundesliga spielt", so der Unternehmer.