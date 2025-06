ÖFB-Talent verlässt Absteiger Lafnitz in Richtung Tschechien

Ermin Mahmic tritt den Weg in die Regionalliga nicht an.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlässt Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz und heuert beim tschechischen Erstligisten Slovan Liberec an.

Der Vertrag des österreichischen U21-Teamspielers in Liberec läuft bis 2029.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der gebürtige Welser 25 Zweitligapartien für die Steirer, in denen ihm vier Tore und fünf Vorlagen gelangen. In seinen zwei Jahren beim Klub kam er insgesamt auf 45 Einsätze.

