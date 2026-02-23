NEWS
Nachtragstermin für FAC gegen Bregenz bekannt
Die für vergangenen Freitag angesetzte Partie fiel den Schneemassen zum Opfer. Wann sie nachgeholt wird:
Dem Wintereinbruch in Ostösterreich fielen am Freitag mehrere Spiele der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Opfer.
Für das Spiel zwischen dem FAC und Schwarz-Weiß Bregenz hat die Bundesliga nun einen Nachtragstermin festgelegt: Die Partie wird am 10. März (18:30 Uhr) nachgeholt.
Der FAC liegt mitten im Rennen um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Zur Tabelle der 2. Liga>>>
