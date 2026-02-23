NEWS

Nachtragstermin für FAC gegen Bregenz bekannt

Die für vergangenen Freitag angesetzte Partie fiel den Schneemassen zum Opfer. Wann sie nachgeholt wird:

Nachtragstermin für FAC gegen Bregenz bekannt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Dem Wintereinbruch in Ostösterreich fielen am Freitag mehrere Spiele der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Opfer.

Für das Spiel zwischen dem FAC und Schwarz-Weiß Bregenz hat die Bundesliga nun einen Nachtragstermin festgelegt: Die Partie wird am 10. März (18:30 Uhr) nachgeholt.

Der FAC liegt mitten im Rennen um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Zur Tabelle der 2. Liga>>>

2. Liga Fußball SW Bregenz FAC Wien