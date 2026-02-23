Nachtragstermin für FAC gegen Bregenz bekannt

Dem Wintereinbruch in Ostösterreich fielen am Freitag mehrere Spiele der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Opfer.

Für das Spiel zwischen dem FAC und Schwarz-Weiß Bregenz hat die Bundesliga nun einen Nachtragstermin festgelegt: Die Partie wird am 10. März (18:30 Uhr) nachgeholt.

Der FAC liegt mitten im Rennen um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Zur Tabelle der 2. Liga>>>

Die aktuelle Folge der Zwarakonferenz: