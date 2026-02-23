Die Europäische Fußball-Union (UEFA) sperrte am Montag Benfica-Profi Gianluca Prestianni vorläufig für eine Europacuppartie.

Grund dafür war der Vorwurf, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben. Damit versäumt der Argentinier das Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch beim Klub von ÖFB-Teamkapitän David Alaba (hier im Liveticker>>>). Gleichzeitig betonte der Kontinentalverband, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei.

Vinicius Junior erzielte vor einer Woche zunächst das Tor zum 1:0-Auswärtssieg Reals gegen Benfica und gab danach an, dass er von Prestianni rassistisch beschimpft worden sei. Der Spieler des Klubs aus Lissabon bestritt dies.