Nach wenigen Monaten: Jantscher nicht mehr Co bei Sturm II

Erst im Sommer vergangenen Jahres war der einstige Sturm-Spieler zum Trainerteam der Zweitvertretung gestoßen. Nun ist die Zusammenarbeit schon wieder vorbei.

Nach wenigen Monaten: Jantscher nicht mehr Co bei Sturm II Foto: © GEPA
Jakob Jantscher ist nicht mehr Teil des Trainerteams von Sturm II.

Wie die Blackies am Montag bekannt geben, "ist es ihm aus persönlichen Gründen nun nicht mehr möglich, diese Aufgabe in der gewünschten Intensität weiterzuführen."

Nach seinem Karriereende kehrte der einstige Offensivmann im Sommer 2025 zum österreichischen Meister, für den er 250 Pflichtspiele absolvierte, zurück.

Rückkehr zu Sturm "etwas ganz Besonderes"

"Die Rückkehr zu Sturm war für mich etwas ganz Besonderes. Aus persönlichen Gründen ist in mir im Herbst allerdings die Entscheidung gereift, dass ich der Aufgabe zeitlich nicht mehr in dieser Form nachkommen kann. Ich bin dem Verein dankbar für das Vertrauen und wünsche Sturm II und dem gesamten Klub weiterhin viel Erfolg", wird der 37-Jährige zitiert.

"Wir bedanken uns bei Jakob für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten. Er ist eine echte Klub-Legende und hat seine Rolle bei Sturm II mit großer Identifikation und Professionalität ausgefüllt. Für seine Entscheidung haben wir vollstes Verständnis und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste", so die Wortmeldung seitens Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

