LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Team der Saison in LigaZwa

Die Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga ist offiziell zu Ende gegangen!

Austria Lustenau hat sich in der letzten Runde den Meistertitel gesichert und steigt in die Bundesliga auf.

Das ist das Team der Saison in LigaZwa von LAOLA1 >>>

Anlässlich des Saisonausklangs haben auch die User bei LAOLA1 ihr persönliches Team der Saison gewählt. Ins Team geschafft haben es Spieler von sieben verschiedenen Teams. Der Meister stellt nur einen Spieler, gleich drei Akteure im User-Team der Saison spielten hingegen beim FAC.

Das Team der Saison in LigaZwa der LAOLA1-User: