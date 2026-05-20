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LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Team der Saison in LigaZwa

Die Community hat gewählt und ihr Team der Saison in der ADMIRAL 2. Liga zusammengestellt. Das ist das Ergebnis:

LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Team der Saison in LigaZwa
Textquelle: © LAOLA1
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Die Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga ist offiziell zu Ende gegangen!

Austria Lustenau hat sich in der letzten Runde den Meistertitel gesichert und steigt in die Bundesliga auf.

Das ist das Team der Saison in LigaZwa von LAOLA1 >>>

Anlässlich des Saisonausklangs haben auch die User bei LAOLA1 ihr persönliches Team der Saison gewählt. Ins Team geschafft haben es Spieler von sieben verschiedenen Teams. Der Meister stellt nur einen Spieler, gleich drei Akteure im User-Team der Saison spielten hingegen beim FAC.

Das Team der Saison in LigaZwa der LAOLA1-User:

Diese Spieler haben die meisten Votes bekommen:

Platz

Spieler

Stimmen in Prozent

Votings

1

Jack Lahne (Lustenau)

69.95%

3561

2

Senad Mustafic (Sturm II)

58.93%

3000

3

Albin Gashi (Wels)

54.92%

2796

4

David Peham (Amstetten)

54%

2749

5

Lukas Gabbichler (FAC)

52.15%

2655

6

Marco Untergrabner (FAC)

44.57%

2269

7

Bernhard Zimmermann (Vienna)

40.37%

2055

8

Matthias Gragger (Amstetten)

39.58%

2015

9

Juri Kirchmayr (FAC)

38.93%

1982

10

Benjamin Rosenberger (Vienna)

38.38%

1954

11

Marc Stendera (St. Pölten)

38.05%

1937

12

Felix Köchl (Amstetten)

38.03%

1936

13

Dirk Carlson (St. Pölten)

37.48%

1908

14

Josef Weberbauer (Admira)

36.97%

1882

15

Marco Gantschnig (Vienna)

34.43%

1753

16

Aboubacar Camara (Liefering)

34%

1731

17

Mirnes Becirovic (FAC)

32.08%

1633

18

Mame Wade (Lustenau)

30.17%

1536

19

Alexander Schmidt (Admira)

29.7%

1512

20

Ensar Music (Rapid II)

28.8%

1466

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