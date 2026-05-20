LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Team der Saison in LigaZwa

Diese Spieler haben die meisten Votes bekommen:
Platz
Spieler
Stimmen in Prozent
Votings
1
Jack Lahne (Lustenau)
69.95%
3561
2
Senad Mustafic (Sturm II)
58.93%
3000
3
Albin Gashi (Wels)
54.92%
2796
4
David Peham (Amstetten)
54%
2749
5
Lukas Gabbichler (FAC)
52.15%
2655
6
Marco Untergrabner (FAC)
44.57%
2269
7
Bernhard Zimmermann (Vienna)
40.37%
2055
8
Matthias Gragger (Amstetten)
39.58%
2015
9
Juri Kirchmayr (FAC)
38.93%
1982
10
Benjamin Rosenberger (Vienna)
38.38%
1954
11
Marc Stendera (St. Pölten)
38.05%
1937
12
Felix Köchl (Amstetten)
38.03%
1936
13
Dirk Carlson (St. Pölten)
37.48%
1908
14
Josef Weberbauer (Admira)
36.97%
1882
15
Marco Gantschnig (Vienna)
34.43%
1753
16
Aboubacar Camara (Liefering)
34%
1731
17
Mirnes Becirovic (FAC)
32.08%
1633
18
Mame Wade (Lustenau)
30.17%
1536
19
Alexander Schmidt (Admira)
29.7%
1512
20
Ensar Music (Rapid II)
28.8%
1466
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