Abgang bei Bundesligist Blau-Weiß Linz: Lukas Ibertsberger verlässt den Verein nach nur einer Saison wieder.

Der 21-jährige Linksverteidiger wechselt in die ADMIRAL 2. Liga zu Austria Lustenau. Im Ländle unterschreibt Ibertsberger bis Sommer 2027.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SC Austria Lustenau. Das neue Stadion und das Umfeld machen richtig Lust auf mehr. Ich bin topmotiviert, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und dann gemeinsam Vollgas zu geben", so Ibertsberger.

In Linz lief's nicht nach Wunsch

Der gebürtige Salzburger wechselte vor der abgelaufenen Saison vom FC Red Bull Salzburg nach Linz. In der Spielzeit 2023/24 stand er leihweise beim Wolfsberger AC unter Vertrag.

Zuvor kam er beim FC Liefering in 39 Partien in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz, durfte in dieser Zeit auch internationale Erfahrung sammeln und stand für die österreichischen Nachwuchs-Nationalteams in 19 Begegnungen auf dem Rasen.

Für Blau-Weiß absolvierte er in der abgelaufenen Spielzeit lediglich sieben Pflichtspiele.

"Ich wünsche Lukas bei seiner neuen Aufgabe in Lustenau alles erdenklich Gute und glaube fest daran, dass er dort den Durchbruch schaffen wird. Auch wenn es bei uns nicht nach Wunsch verlaufen ist, hat er sich immer zu 100 Prozent eingebracht und alles für unseren Klub gegeben", so Sportdirektor Christoph Schößwendter.