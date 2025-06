Stürmer von "LigaZwa" in die Champions League

In der Winter-Transferperiode 2024 wechselte Leo Mikic aus Südkorea zur Austria Lustenau, nun zieht es den 28-jährigen Kroaten nach Bosnien und Herzegowina zum amtierenden Meister.

Der Sprung ins internationale Geschäft

In der abgelaufenen Saison konnte Mikic in 27 Spielen 8 Scorer (1 Tor, 7 Assists) verbuchen. Durch seine Leistungen in der ADMIRAL 2.Liga konnte der Kroate das Interesse von HSK Zrinjski Mostar wecken und unterschreibt in Bosnien einen Vertrag bis 2027.

Mostar steigt als amtierender bosnische Meister in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation ein und trifft dort auf den Meister San Marinos. Bei einem Sieg hat Mikics neues Team gute Chancen in einem der drei europäischen Bewerbe vertreten zu sein.

