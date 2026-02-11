Europacup-Viertelfinale: Austria-Frauen mit Remis in Prag

Die Frauen der Wiener Austria erreichen im Hinspiel des Viertelfinals des UEFA Women's Europa Cup ein 0:0 bei Sparta Prag.

In Halbzeit eins sind die Tschechinnen dabei das gefährlichere Team, können gegen die Wienerinnen aber nicht treffen. Im zweiten Durchgang bleibt es beim torlosen Remis und so ist für die Austria nach einem beherzten Auftritt in Prag alles drinnen.

Am 18. Februar empfängt man im Franz Horr Stadion die Mannschaft des Salzburgers Michael Steiner. Eine Österreich-Beteiligung im Halbfinale des Bewerbs ist also garantiert.