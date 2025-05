Für den frischgebackenen Zweitliga-Meister SV Guntamatic Ried geht eine fast ein Jahrzehnt andauernde Ära zu Ende!

Wie die "Wikinger" am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgeben, trennt man sich nach neun Jahren von Haupt- und Namenssponsor Guntamatic und wird sich zur Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga neu orientieren.

"Da es für die SV Ried jetzt die Gelegenheit gibt, die wirtschaftliche Basis nachhaltig zu verbessern, verzichtet Guntamatic zu Gunsten des neuen Hauptsponsors auf eine noch für zwei Jahre bestehende Verlängerungsmöglichkeit", begründet Guntamatic-Geschäftsführer Günther Huemer die Entscheidung.

Nachfolger noch nicht fix

Seitens der Innviertler spricht man dem scheidenden Namensgeber gebührenden Dank aus.

"Dass wir jetzt den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern können, ist auch ein großer Verdienst von Guntamatic. Das Unternehmen hat uns immer bestmöglich unterstützt und uns auch in schwierigen Zeiten immer die Treue gehalten."

"Ich möchte mich deshalb bei Günther Huemer und seinem Team im Namen der gesamten SVR-Familie sehr herzlich für dieses großartige Engagement bedanken, das weit über das eines normalen Sponsors hinausgeht. Guntamatic wird in der Geschichte unseres Vereins immer einen Ehrenplatz einnehmen. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Meisterfeier am Sonntag!", so Klubpräsident Thomas Gahleitner.

Wer als Hauptsponsor nachfolgen wird, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Nach Informationen von "Sportsbusiness.at" zufolge, soll sich jedoch die Linzer "Oberbank" in der Pole Position befinden.

Neun gemeinsame Jahre SV Guntamatic Ried gehen zu Ende ⚫🟢



ℹ️ https://t.co/A6Yp3WH79R



Ein neuer Hauptsponsor wird in Kürze präsentiert!#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/UqzkNTSlAq — SV Ried 1912 (@svried1912) May 22, 2025