Fast 500 Spiele: LigaZwa-Routinier beendet Karriere

Nach 18 Jahren als Profi ist Schluss!

Christian Ramsebner (36) gab am Freitagabend via "Instagram" sein Karriereende bekannt. Seine letzte Profisaison verbrachte der Innenverteidiger beim SV Stripfing. Mit den Marchfeldern fixierte er erst am letzten Spieltag den Verbleib in der ADMIRAL 2. Liga.

"Ich wollte meine Karriere unbedingt mit dem Klassenerhalt beenden", wird Ramsebner auf der Instagram-Seite des SVS zitiert: "Dass wir das gemeinsam geschafft haben, bedeutet mir sehr viel."

473 Profispiele für fünf Klubs

Die meisten Partien bestritt der Oberösterreicher für den LASK (157). Vor seinem Engagement in Stripfing lief er außerdem für Austria Wien, St. Pölten und Wiener Neustadt auf. Insgesamt kommt Ramsebner auf 473 Profispiele.

Wie es für den künftigen Fußball-Pensionisten weitergeht? "Nun möchte ich mich mehr meiner beruflichen Laufbahn nach der Karriere widmen", so Ramsebner.

