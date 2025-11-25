Rangnick: Schonung statt London

Ralf Rangnick wird nicht wie geplant als Experte von CANAL+ zum Schlager der UEFA Champions League zwischen Arsenal und dem FC Bayern reisen.

Der ÖFB-Teamchef hätte eigentlich in London zugegen sein und das Spiel für den TV-Sender analysieren sollen. CANAL+ zeigt das Spiel am Mittwoch, ab 20 Uhr, live.

Schonung für die WM-Auslosung

Wie bei den jüngsten Auftritten des Nationalteams schon ersichtlich, macht dem Deutschen sein Sprunggelenk aber weiterhin zu schaffen. Also bleibt der 67-Jährige in Salzburg, um sich zu schonen.

In der kommenden Woche steht nämlich die Reise in die USA an, wo am Freitag in Washington, D.C. die WM-Gruppen ausgelost werden.

"Ralf hätte sich sehr auf London gefreut, wir wollten uns am Dienstag Chelsea gegen Barca anschauen und am Mittwoch dann aus dem Emirates berichten. Es besteht allerdings kein Grund zur Sorge", versichert Thomas Trukesitz, Head of Sports bei CANAL+.