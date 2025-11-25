Feiertag bei U17-WM-Titel? Baumgartner mit neuer Forderung

Die U17 schafft bei der WM gegen Italien Historisches! Noch nie zuvor hat ein österreichisches Nationalteam (alle Altersklassen) einen WM-Finaleinzug geschafft.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratuliert den Youngsters auf Instagram herzlich: "Eine überragende Leistung und ein echter historischer Erfolg – nicht zuletzt für den rot-weiß-roten Nachwuchssport. Österreich ist stolz auf euch!"

Nachdem ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautović nach der erfolgreichen WM-Qualifikation des A-Teams einen neuen Feiertag gefordert hat, konterte Van der Bellen damals, man könne darüber nachdenken, wenn man den WM-Titel nach Wien holt.

Nun erinnerte Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner den Bundespräsidenten an das Angebot und fordert, dass dies auch bei der U17 gelten solle.

Der Ball liegt jetzt wieder bei Van der Bellen – und Österreich hat plötzlich noch einen Grund mehr, dem Finale entgegenzufiebern.