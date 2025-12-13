2. Liga heute LIVE: SV Austria Salzburg - First Vienna FC

Zum Abschluss des 17. Spieltages der ADMIRAL 2. Liga gastiert die Vienna bei Austria Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Traditionsduell bei der Austria. Die Salzburger halten bei aktuell starken 18 Punkten und damit Rang acht in der Tabelle. Es scheint als wäre der Aufsteiger mehr als nur angekommen in LigaZwa.

Zuletzt siegten die Violetten 1:0 auswärts bei Austria Klagenfurt. Davor remisierten die Austrianer 0:0 mit Lustenau.

Die Vienna, als Titelmitfavorit gestartet, sucht weiterhin die Konstanz im Spiel und steht nur auf dem neunten Platz mit 16 Zählern. Für den Anspruch der Döblinger eigentlich zu wenig.

Nach einem Remis und Sieg verloren die Gelb-Blauen zuletzt 0:3 bei SW Bregenz. Letzte Woche hatten die Wiener spielfrei.