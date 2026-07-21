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Wacker-Goalie bezahlt Debüt teuer

Der 20-Jährige ist erst kürzlich vom GAK ausgeliehen worden und hat sein erstes Spiel absolviert. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zusammenprall.

Wacker-Goalie bezahlt Debüt teuer Foto: © GEPA
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Juri Kirchmayr hat seinen ersten Auftritt für den FC Wacker Innsbruck teuer bezahlt.

Der 20-jährige Keeper bestritt am Samstag beim Testspiel gegen Chemie Leipzig (1:0) seinen ersten Einsatz für den Zweitliga-Aufsteiger und verlor bei einem unglücklichen Zusammenprall zwei Schneidezähne.

Die Situation passierte in der zweiten Halbzeit, die Leihgabe des GAK konnte das Spiel nicht fortsetzen. Für den Pflichtspiel-Auftakt im UNIQA ÖFB-Cup am Samstag (18 Uhr) gegen Reichenau ist Kirchmayr fraglich.

Der ÖFB-U21-Goalie gibt sich aber kämpferisch: "Da habe ich die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben."

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