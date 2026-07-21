Wacker-Goalie bezahlt Debüt teuer
Der 20-Jährige ist erst kürzlich vom GAK ausgeliehen worden und hat sein erstes Spiel absolviert. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zusammenprall.
Juri Kirchmayr hat seinen ersten Auftritt für den FC Wacker Innsbruck teuer bezahlt.
Der 20-jährige Keeper bestritt am Samstag beim Testspiel gegen Chemie Leipzig (1:0) seinen ersten Einsatz für den Zweitliga-Aufsteiger und verlor bei einem unglücklichen Zusammenprall zwei Schneidezähne.
Die Situation passierte in der zweiten Halbzeit, die Leihgabe des GAK konnte das Spiel nicht fortsetzen. Für den Pflichtspiel-Auftakt im UNIQA ÖFB-Cup am Samstag (18 Uhr) gegen Reichenau ist Kirchmayr fraglich.
Der ÖFB-U21-Goalie gibt sich aber kämpferisch: "Da habe ich die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben."