Wacker-Goalie bezahlt Debüt teuer

Juri Kirchmayr hat seinen ersten Auftritt für den FC Wacker Innsbruck teuer bezahlt.

Der 20-jährige Keeper bestritt am Samstag beim Testspiel gegen Chemie Leipzig (1:0) seinen ersten Einsatz für den Zweitliga-Aufsteiger und verlor bei einem unglücklichen Zusammenprall zwei Schneidezähne.

Die Situation passierte in der zweiten Halbzeit, die Leihgabe des GAK konnte das Spiel nicht fortsetzen. Für den Pflichtspiel-Auftakt im UNIQA ÖFB-Cup am Samstag (18 Uhr) gegen Reichenau ist Kirchmayr fraglich.

Der ÖFB-U21-Goalie gibt sich aber kämpferisch: "Da habe ich die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben."