Das ist der Spielplan für die ADMIRAL 2. Liga 2025/26

Am ersten August-Wochenende geht die Auftaktrunde der ADMIRAL 2. Liga über die Bühne.

Am Montag hat die Bundesliga den Spielplan für die Saison 2025/26 bekanntgegeben.

Gleich zum Auftakt kommt es unter anderem zum Duell Absteiger gegen Aufsteiger: Austria Salzburg empfängt am ersten August-Wochenende Austria Klagenfurt.

Die anderen Aufsteiger haben in der ersten Runde ebenfalls Heimspiele. Der FC Hertha Wels empfängt den FAC Wien, die Young Violets den SKN St. Pölten. Vizemeister Admira Wacker gastiert am ersten Spieltag in Kapfenberg.

Liefering trifft in Runde eins auf Austria Lustenau, SW Bregenz auf Rapid II, Stripfing auf den First Vienna FC und Amstetten auf Sturm II.

Der komplette Spielplan zum Downloaden >>>

VIDEO: Das Tor der LigaZwa-Saison 2024/25

Kultig! Das ist Austria Salzburgs Auswärtstrikot 2025/26