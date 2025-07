Lustenau-Stürmer Chabbi schlägt Karriere als Trainer ein

Seifedin Chabbi findet beim SC Austria Lustenau eine neue Herausforderung!

Wie die Vorarlberger am Mittwoch bekanntgeben, wechselt der Offensivspieler per sofort ins Trainerteam und wird künftig als Co-Trainer unter Markus Mader den Zweitligisten unterstützen.

Damit beendet der 31-Jährige wohl seine aktive Profikarriere und widmet sich ab sofort dem Coaching-Business.

Über 100 Partien für Lustenau

Bereits von 2013 bis 2016 war Chabbi als Spieler bei den Lustenauern aktiv, kehrte in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga nach acht Jahren an alte Wirkungsstätte zurück und erzielte in insgesamt 106 Spielen für die Vorarlberger 25 Tore und elf Assists.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und die Chance, meine Trainerlaufbahn beim SC Austria Lustenau zu beginnen – einem Club, der für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich kenne die Mannschaft, das Umfeld und die Werte des Vereins sehr gut und werde alles daransetzen, meine Erfahrung als Spieler nun bestmöglich in die Arbeit als Co-Trainer einzubringen", sagt Chabbi.

Sportchef Dieter Alge zeigt sich ebenso erfreut: "Mit seiner Tätigkeit als Co-Trainer beginnt für Seifedin ein neues Kapitel. Er kennt die Mannschaft und das Trainerteam bereits bestens. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Spieler sind wir überzeugt, dass er diese Rolle hervorragend ausfüllen wird. Wir sehen in ihm einen großen Mehrwert für unser Team und freuen uns auf die gemeinsame Zeit."

Seifedin Chabbi komplettiert den Betreuerstab um Chefcoach Markus Mader und wird neben Martin Schneider zweiter Co-Trainer bei Grün-Weiß.



Willkommen zurück, Seif. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in deiner neuen Rolle! 🟢⚪️ pic.twitter.com/R1q6RYbgiG — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 2, 2025

