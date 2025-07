Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im UNIQA ÖFB Cup steht Kapfenberg überraschend ohne Trainer da. Wie die Steirer am Samstag verlautbaren, verlässt Ismail Atalan den Klub.

In einer Aussendung heißt es: "Dem Verein stehen ab Sommer deutlich geringere Sponsoreneinnahmen zur Verfügung, weshalb der Etat für die neue Saison spürbar gekürzt werden muss. Unter diesen Voraussetzungen sehen sowohl Head of Football Carlos Leal als auch Cheftrainer Ismail Atalan das ursprünglich ausgegebene Ziel 'Aufstieg in die 1. Liga' als nicht mehr realistisch an – und haben sich entschieden, ihre Arbeit in Kapfenberg zu beenden."

Als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Atalan kam im vergangenen Jahr nach Kapfenberg und brachte die "Falken" in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga in die Erfolgsspur. Schon im November 2024 wurde der Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert.

Am Ende der Saison landeten die Steirer auf dem dritten Tabellenplatz, Atalan wurde für seine erfolgreiche Arbeit als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

"Es war eine große Ehre für mich, Teil dieses Vereins zu sein – in Kapfenberg arbeiten zu dürfen, die Menschen kennenzulernen und gemeinsam mit einem großartigen Trainerteam und einer besonderen Mannschaft so viel zu bewegen", wird der 45-Jährige zitiert. "Dieses Jahr war etwas ganz Besonderes für mich. Ich wünsche dem KSV1919 und allen Beteiligten nur das Beste für den weiteren Weg."

Nun müssen sich die Kapfenberger, die sich mitten in der Sommer-Vorbereitung befinden, nach einem neuen Trainer umsehen. In zwei Wochen geht es im Cup auswärts gegen den Wiener Stadtligisten Dinamo Helfort.