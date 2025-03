Personelle Neuigkeiten beim SK Rapid!

Wie die Hütteldorfer am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, konnte man sich mit Offensivtalent Fabian Silber auf eine Vertragsverlängerung einigen und den ÖFB-U18-Teamspieler bis zum Sommer 2027 binden.

"Mit Fabian verlängert ein Spieler mit sehr großem Potenzial seinen Vertrag. In den vergangenen Monaten konnte er auch immer wieder sein Talent in der 2. Liga beweisen. Besonders freut es mich, dass Fabian unsere Akademie durchlaufen hat und so zu 100% die Identität des Vereines verkörpert", freut sich Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Bereits zwei Mal in der Youth League erfolgreich

Auch Silber ist von der Verlängerung erfreut und blickt voller Zuversicht in die Zukunft: "Ich bin sehr glücklich, meinen Weg in Hütteldorf weitergehen zu dürfen und freue mich auf die kommenden Aufgaben. Mein Ziel ist es, irgendwann einmal in der ersten Mannschaft aufzulaufen - dafür werde ich auch in Zukunft alles geben."

Silber wechselte 2021 aus der Jugend des FC Blau-Weiß Linz nach Wien-Hütteldorf. Seither durchlief er die Jugendabteilungen des SK Rapid und kam drei Mal bei der Zweitvertretung in der ADMIRAL 2. Liga, sowie fünf Mal in der UEFA Youth League zum Einsatz, in der ihm zwei Treffer glückten.

Zudem debütierte der gebürtige Linzer im vergangenen Oktober im Dress der ÖFB-U18.