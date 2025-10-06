Austria Salzburg hat am Samstag den dritten Sieg in der ADMIRAL 2. Liga eingefahren. Jetzt könnten die Salzburger auch noch am Transfermarkt aktiv werden.

Der ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern München, Angelo Brückner, könnte bei der Austria andocken. Das berichten die "SN". Ab heute soll Brückner für eine Woche bei den Salzburgern mittrainieren. Am Donnerstag soll er beim Testspiel gegen SAK 1914 zum Einsatz kommen.

Brückner spielte sieben Jahre im Nachwuchs beziehungsweise bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters. Seit Sommer ist Brückner vereinslos und könnte nun also in der heimischen 2. Liga landen.

War schon beim TSV Hartberg

Sportdirektor Roland Kirchler erzählt über den flexibel einsetzbaren Defensivakteur: "Ich kenne den Spieler schon länger und habe ihn des Öfteren live gesehen. Er hat auf alle Fälle Talent und bekommt nun bei uns die Möglichkeit, sich zu präsentieren."

Für den 23-Jährigen wäre es nicht das erste Engagement in Österreich. Er war von September 2023 bis Juni 2024 an den TSV Hartberg verliehen.

Die Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters scheint zum beliebten Transferziel des Zweitligisten geworden zu sein. Mit Gabriel Marusic und Luka Parkadze haben die Salzburger bereits zwei Ex-Bayern-Akteure in ihren Reihen.