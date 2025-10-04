In der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga feiert Austria Salzburg einen 4:2-Heimerfolg gegen Hertha Wels. Die "Violetten" setzen sich im Duell der beiden Aufsteiger am Ende gegen zehn Welser durch.

Die Partie beginnt turbulent. Startelf-Debütant Fabian Lechner muss nach einem Zusammenprall mit einem Mittspieler mit einer Kopfwunde vom Platz. Für ihn kommt Jonas Schwaighofer (7.).

Salzburger-Kopfball-Festspiele

Dennoch geht Hertha Wels nach rund einer Viertelstunde in Führung. Paul Gobara schießt die Oberösterreicher in Front (16.).

Doch die Antwort der Hausherren lässt nicht lange auf sich warten: Nach einem schönen Angriff über links bringt Paul Lipczinski eine Flanke per Kopf im Tor unter und Austria Salzburg wieder ins Spiel (19.).

Und die Austria dreht das Spiel: Gebauer bringt die "Violetten" nach einer Drangphase und einem starken Kopfball in Führung (36.)

Die Salzburger-Kopfball-Festspiele reißen aber nicht ab: Nach einer Ecke von links köpft Feyrer zum erneuten Ausgleich der Welser ein (46.+3.).

Austria siegt in Überzahl

Der zweite Spielabschnitt ist nicht minder interessant. Nach Seitenwechsel drückt die Salzburger Austria auf die neuerliche Führung und bekommt in Minute 59 einen Elfmeter zugesprochen. Luan legt Bares, Schiedsrichter Divkovic zeigt sofort auf den Punkt. Und Salzburgs Topscorer Cosgun bringt die Hausherren zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung.

In weiterer Folge schwächen sich die Welser selbst. Brugger sieht innerhalb von 15 Minuten zwei Mal gelb - die Hertha ist nur noch zu zehnt. Die Austria nutzt nutzt die Überzahl eiskalt aus: Nach einer Ecke des eben eingewechselten Skorda und einem Schuss von Gebauer befördert Bosnjak den Bijelic ins Tor (85.). Das 4:2 ist gleichzeitig der Endstand.

Ein Sieg, der Austria Salzburg Luft zum Atmen bringt und auf Rang zehn befördert. Wels ist als 14. hingegen weiter voll im Abstiegskampf.

