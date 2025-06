Austria Lustenau hat einen neuen Sportdirektor

Dieter Alge ist neuer Sportdirektor von SC Austria Lustenau.

Der 59-Jährige kommt vom Liechtensteiner Fußballverband und unterschreibt beim LigaZwa-Klub bis mindestens Sommer 2026. Ab dem 15. Juni wird Alge die sportlichen Geschicke im Ländle übernehmen.

Zuletzt arbeitete der gebürtige Vorarlberger als U17-Nationalcoach des Fürstentums. 2016/17 war er als Co-Trainer von Lassaad Chabbi bei der SV Ried tätig.

Alge will "sportlichen Bereich in richtige Bahnen lenken"

"Ich bin überzeugt davon, dass ich mit meiner Erfahrung und meiner Herangehensweise einen unterstützenden Beitrag leisten kann, um den sportlichen Bereich wieder in die richtigen Bahnen zu lenken", sagt Alge, der Erfahrungen im Nachwuchsbereich, an der Seitenlinie sowie in administrativen Funktionen sammelte.

In Lustenau sieht der Neo-Sportchef "großes Entwicklungspotenzial". Zusätzlich übernimmt er den Posten in der Sportkommission mit Ingo Winter, Valentin Drexel und Stephan Muxel. Zusammen soll das Team vor allem den Kaderplanungs- und Scoutingprozess gestalten.