Knie-OP! GAK-Innenverteidiger fällt lange aus

Bittere Nachrichten für den GAK.

Wie die Rotjacken am Mittwoch mitteilen, fällt Yannick Oberleitner für längere Zeit aus. Der deutsche Innenverteidiger klagte bereits vor dem Spiel gegen Salzburg (19. Runde) über Knieschmerzen. Nun traten die Befürchtungen ein:

Oberleitner muss sich einer Knie-Operation unterziehen und fehlt dementsprechend lange.

"Yannicks Verletzung ist bitter für uns, da er sich im Laufe der Saison sein Leiberl erkämpft und wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Wir hoffen, dass die OP und der weitere Genesungsverlauf möglichst problemlos ablaufen und dass Yannick möglichst bald wieder an seiner Rückkehr arbeiten kann", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Oberleitner lief diese Saison sieben Mal für den GAK auf, spielte dabei drei Mal von Beginn an.