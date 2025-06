Admira stattet zwei Youngsters mit Profiverträgen aus

Der FC Admira Wacker stattet zwei Spieler aus der eigenen Akademie mit langfristigen Verträgen aus.

Wie der Vizemeister der abgelaufenen LigaZwa-Saison am Montag bekanntgibt, bleiben Ivan Bradaric und Aleksandar Djordjevic dem Verein erhalten.

Neo-Sportdirektor Ralf Muhr erklärt: "Der tollen Entwicklung von Ivan und Aleks im Laufe ihrer Akademieausbildung bei uns in der

Südstadt Rechnung tragend, freut es uns sehr, beide Offensivkräfte nicht nur mehrjährig vertraglich zu binden, sondern vor allem auch dahingehend zu unterstützen, mit Trainingsstart im Sommer bei unseren Profis ihre nächsten Adaptionsschritte folgen zu lassen. Ivan und Aleks sind aktuelle ÖFB U18 Teamspieler, überzeugen durch Torgefahr in unterschiedlichen Spielpositionen, und können durchaus Unterschiedsspieler in einer Mannschaft sein! Man darf gespannt sein, wie rasch und nachhaltig der Sprung in den Profibereich gelingt!"

Der offensive Mittelfeldspieler Bradaric (17) absolvierte in der Saison 2024/25 15 Spiele in der ÖFB U18-Jugendliga, Teamkollege und Verteidiger Djordjevic (18) spielte auch 16 Mal für die Admira Panthers in der 1. Landesliga.