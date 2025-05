Der FAC Wien verlängert mit zwei langjährigen Stützen!

Wie die Floridsdorfer bekanntgeben, werden die Verträge mit Mirnes Becirovic und Flavio dos Santos bis Sommer 2026 ausgedehnt.

Abwehrspieler Becirovic ist 36 Jahre alt und ist seit 2016 beim FAC - mittlerweile ist er mit 269 Pflichtspielen Rekordspieler des Klubs. In der abgelaufenen Saison kam er auf 27 Spiele, in denen er vier Tore erzielte.

"Zwei absolute Identifikationsfiguren"

Als studierter Sportwissenschaftler betreut Becirovic auch mehrere FAC-Nachwuchsteams. "Der FAC ist für mich nicht nur ein Verein – er ist meine sportliche Heimat. Ich bin stolz, diesen Weg weitergehen zu dürfen und sowohl am Spielfeld als auch abseits des Rasens meinen Beitrag leisten zu können", wird Becirovic zu seiner Verlängerung zitiert.

Flavio dos Santos wurde 2015 erstmals vom FAC verpflichtet, spielte ab 2018 zwischenzeitlich auch für Ried, Amstetten und Stripfing, ehe er 2020 nach Floridsdorf zurückkehrte. Der 29-jährige Kapverder stand in jedem FAC-Spiel der abgelaufenen Saison in der Startelf, er zeichnete für zwei Tore und vier Assists verantwortlich.

"Ich bin sehr glücklich, auch in der kommenden Saison ein Teil des FAC zu sein. Dieser Verein hat mir viel gegeben und ist für mich wie eine Familie. Ich freue mich auf alles, was noch kommt", so Flavio.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sagt: "Mirnes und Flavio sind zwei absolute Identifikationsfiguren, die den FAC seit vielen Jahren geprägt haben – sportlich wie menschlich. Ihre Verlängerungen stehen sinnbildlich für unseren Weg: Kontinuität, Charakter und Zusammenhalt."