Als erster Profi-Fußballklub in Österreich hat der First Vienna FC einen Wald angelegt.

Am Dienstag wurde die 1,2 Hektar große Fläche in Hainburg mit einem Festakt offiziell eröffnet. Ziel des Projekts ist es, einen stabilen Mischwald mit insgesamt 1894 Bäumen zu schaffen - angelehnt an das Gründungsjahr des Vereins.

"Der Vienna Wald ist ein sichtbarer Schritt auf unserem Weg, der nachhaltigste Fußballverein Österreichs zu werden", sagte Vienna-Präsident Kurt Svoboda.

Der Wald soll als Gemeinschaftsprojekt gedeihen. Fans, Unternehmen oder interessierte Privatpersonen können durch den Kauf eines Baumes oder gleich mehrerer Bäume partizipieren. 29,95 Euro kostet ein Baum, dafür erhalten die Käufer ein persönliches Zertifikat mit Identifikationsnummer.

Die gekauften Bäume werden vor Ort markiert und professionell betreut. Der Grund verbleibt im Besitz der Gemeinde.