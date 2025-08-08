Austria Salzburg hat einen neuen Trikotsponsor. Der deutsche Getränkehersteller BLITZbee steigt beim LigaZwa-Klub ein. Bereits beim heutigen Auswärtsspiel gegen First Vienna (ab 20:30 im LIVE-Ticker >>>) werden die Austrianer BLITZbee auf der Brust tragen.

"Wir haben die Verantwortlichen die letzten Wochen intensiv kennengelernt. Ehrlich, bodenständig - das passt zur Austria", wird Austria-Obmann David Rettenbacher in den SN zitiert. Der Sponsor darf sich nicht in Vereinsangelegenheiten einmischen.

Zu genauen Zahlen, wie viel die Deutschen in die Austria investieren, möchten die Salzburger keine Angabe machen. Die Summe soll sich aber im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen, die Zusammenerbeit läuft erstmal für eine Saison.

Das Unternehmen ist nicht neu im Sponsoring von Fußballclubs, arbeitete schon mit Unterhaching aus Bayern zusammen. Beim Heimspiel gegen Rapid II wird der Sponsor offiziell vorgestellt.

