Suche
    news

    Austria Salzburg enthüllt neuen Sponsor

    Schon vor einer Woche berichteten die Salzburger Nachrichten von einem neuen Geldgeber. Jetzt hat der Neo-LigaZwa-Klub den Namen publik gemacht.

    Austria Salzburg enthüllt neuen Sponsor Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Austria Salzburg hat einen neuen Trikotsponsor. Der deutsche Getränkehersteller BLITZbee steigt beim LigaZwa-Klub ein. Bereits beim heutigen Auswärtsspiel gegen First Vienna (ab 20:30 im LIVE-Ticker >>>) werden die Austrianer BLITZbee auf der Brust tragen. 

    "Wir haben die Verantwortlichen die letzten Wochen intensiv kennengelernt. Ehrlich, bodenständig - das passt zur Austria", wird Austria-Obmann David Rettenbacher in den SN zitiert. Der Sponsor darf sich nicht in Vereinsangelegenheiten einmischen.

    Zu genauen Zahlen, wie viel die Deutschen in die Austria investieren, möchten die Salzburger keine Angabe machen. Die Summe soll sich aber im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen, die Zusammenerbeit läuft erstmal für eine Saison.

    Das Unternehmen ist nicht neu im Sponsoring von Fußballclubs, arbeitete schon mit Unterhaching aus Bayern zusammen. Beim Heimspiel gegen Rapid II wird der Sponsor offiziell vorgestellt. 

    Kultig! Das ist Austria Salzburgs Auswärtstrikot 2025/26

    Vorschau
    Vorschau
    Vorschau

    Slideshow starten

    9 Bilder

    Mehr zum Thema

    Austria Salzburg verpflichtet großgewachsenen Angreifer

    Austria Salzburg verpflichtet großgewachsenen Angreifer

    2. Liga
    3
    Per Stadion-Hype in die Bundesliga?

    Per Stadion-Hype in die Bundesliga?

    2. Liga - Hintergrund
    15
    2. Liga heute im LIVE-Stream: Vienna - Austria Salzburg

    2. Liga heute im LIVE-Stream: Vienna - Austria Salzburg

    2. Liga - Spielbericht
    2
    LigaZwa-Topspiel auf der Hohen Warte ausverkauft!

    LigaZwa-Topspiel auf der Hohen Warte ausverkauft!

    2. Liga
    Alles Gute, Schneckerl!

    Alles Gute, Schneckerl!

    LAOLA1 Daily
    Zwarakonferenz: Die große Saisonvorschau 2025/26

    Zwarakonferenz: Die große Saisonvorschau 2025/26

    2. Liga - Hintergrund
    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der ersten Runde

    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der ersten Runde

    2. Liga - Spielbericht
    Sieg in Salzburg! Klagenfurt mit erfolgreichem Saisonstart

    Sieg in Salzburg! Klagenfurt mit erfolgreichem Saisonstart

    2. Liga - Spielbericht
    9

    Kommentare