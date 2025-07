"Wir sind schon sehr weit" - Mbuyi-Ersatz im Anflug

Der SKN St. Pölten ist in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem neuen Stürmer.

Nach dem Abgang von Claudy Mbuyi zu Rapid ist die Verpflichtung eines neuen Stürmers Thema Nummer eins in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Sportdirektor Christoph Freitag sagt, man sei mit einem Kandidaten "schon sehr weit", betont gegenüber LAOLA1 aber: "Es ist noch nichts fix. Es gibt noch Details zu klären."

St. Pölten will Abgang verschmerzen

Mbuyi erzielte in der vergangenen Saison 21 Tore und wurde damit Torschützenkönig in LigaZwa.

"Es war nicht absehbar, dass Mbuyi der Stürmer ist, der im Frühjahr so explodiert. Es war uns dann aber schon im Laufe des Frühjahres bewusst, dass wir Claudy nicht halten können", sagt der 35-Jährige.

"Es ist sicherlich das dringendste Thema, dass wir einen Stürmer finden, der uns wieder die Möglichkeit gibt, einen ähnlichen Weg wie in der vergangenen Saison zu gehen", ist sich Christoph Freitag bewusst.

Nähere Zusammenarbeit mit den Juniors

Um den Abgang bestmöglich zu kompensieren, setzt St. Pölten zudem verstärkt auf die Förderung junger Spieler. Co-Trainer Daniel Schütz übernimmt ab sofort zusätzlich die Aufgabe als neuer Trainer der St. Pölten Juniors, um die Entwicklung der jungen Spieler noch intensiver zu fördern (Alle Informationen >>>).

Neo-Trainer Schütz begründet dies so: "So haben wir unsere Youngster, die ja nach und nach in die Profi-Mannschaft eingebaut werden sollen, noch viel besser im Blickfeld."

Sportdirektor Freitag ergänzt: "Eine ideale Konstellation, um die Kader-Durchlässigkeit von den Juniors zu den Profis noch ein wenig mehr zu unterstützen."

Engere Zusammenarbeit mit Frauen

Neben der Nachwuchsförderung plant der Verein auch eine engere Zusammenarbeit mit den Frauenmannschaften von St. Pölten. Dies betrifft Marketing, Sponsoring, Infrastruktur und gemeinsame Doppelspiele.

In der kommenden Saison werden mindestens vier Doppelspiele stattfinden, bei denen die Herren- und Frauenmannschaft unmittelbar hintereinander spielen. Dadurch erhofft man sich höhere Zuschauerzahlen und ein noch besseres Erlebnis für die Fans.

Das erste Doppelspiel findet bereits am 15. August statt: Sowohl die Herren- als auch die Frauenmannschaft treffen in der Liga auf den First Vienna FC.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige