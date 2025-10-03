"Dialog": Admira reagiert auf offenen Brief der Fanszene

Am Mittwoch sorgte die Fanszene von Zweitligist Admira Wacker mit einem offenen Brief für Aufsehen, in dem u.a. die Ablöse von Trainer Thomas Silberberger sowie Sportdirektor Ralf Muhr gefordert wurde.

Nun meldet sich der Klub selbst mit einer Aussendung zu Wort. In dieser lädt man die Fangruppen zum "Austausch und Dialog" ein. Am kommenden Mittwoch werde es zu einem Treffen in der Südstädter Datenpol-Arena kommen, wird mitgeteilt.

"Wollen zusammen Lösungen erarbeiten"

"Unsere Fangemeinschaft ist ein ganz wesentlicher und besonders wertvoller Teil der Admira-Familie. Wir möchten gerne die vorgebrachten Themen diskutieren und zusammen Lösungen erarbeiten", wird Präsident Christian Tschida zitiert.

Man höre sich die Bedenken "mit großem Interesse" an und diskutiere sehr gerne "Ideen für unsere Admira".

Gleichzeitig stellt Tschida auch klar, dass "es im Diskurs keinen Platz für persönliche Beleidigungen, Diffamierungen und Schuldzuweisungen gibt".