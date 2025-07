Admira Wacker hat die Trikots für die kommende Saison 2025/26 vorgestellt.

Wie der Vizemeister der abgelaufenen LigaZwa-Saison am Donnerstag über seine Social-Media-Kanäle verkündet, läuft man in der kommenden Saison in Sondertrikots auf.

Unter dem Motto "120 Jahre Herzblut" zelebrieren die Südstädter damit in ganz besonderer Heim- und Auswärts-Wäsch' ihr Jubiläum.

Die Fotos der neuen Heim- und Auswärts-Trikots: