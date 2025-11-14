Bundesliga-Gerücht um Teamchef Ralf Rangnick

In Wolfsburg wird getuschelt! Kommt es zur spektakulären Rückkehr des "Fußball-Professors" nach Deutschland?

Ralf Rangnick bereitet sich aktuell auf das WM-Quali-Match des ÖFB-Teams gegen Zypern vor, während er in Deutschland erneut bei einem Bundesligisten gehandelt wird – diesmal beim kriselnden VfL Wolfsburg.

Tuschel-Thema Rangnick

Wie mehrere Medien berichten, ist Rangnick in der Autostadt ein "Tuschel-Thema". Hintergrund: Nach der Entlassung von Trainer Paul Simonis und dem wackelnden Posten von Geschäftsführer Peter Christiansen wird über einen radikalen Umbruch spekuliert.

Rangnick soll als starker Mann in leitender Funktion gehandelt werden – möglicherweise als neuer Sportdirektor oder gar Geschäftsführer. Doch das ist alles Spekulation. Laut "Bild" gab es bislang keinen Kontakt zwischen Rangnick und den VfL-Verantwortlichen.

Der Weg nach der WM-Qualifikation

Auch der 67-Jährige selbst hat derzeit andere Prioritäten. Mit dem ÖFB-Team steht er kurz vor der direkten Qualifikation für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Österreich führt die Gruppe H an, am Samstag geht’s gegen Zypern, am Dienstag folgt das Duell mit Verfolger Bosnien-Herzegowina.

Ob Rangnick nach der WM tatsächlich in die Bundesliga zurückkehrt, bleibt offen. Der 67-Jährige bewies in Deutschland jedoch mehrfach, dass er Vereine nachhaltig prägen kann – sei es in Hoffenheim, Leipzig oder Schalke. Wolfsburg wäre ein spannendes neues Kapitel.