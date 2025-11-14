NEWS

Bundesliga-Gerücht um Teamchef Ralf Rangnick

Vor der entscheidenden Phase in der WM-Qualifikation kommen Gerüchte aus Deutschland über den Teamchef auf.

Bundesliga-Gerücht um Teamchef Ralf Rangnick Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Wolfsburg wird getuschelt! Kommt es zur spektakulären Rückkehr des "Fußball-Professors" nach Deutschland?

Ralf Rangnick bereitet sich aktuell auf das WM-Quali-Match des ÖFB-Teams gegen Zypern vor, während er in Deutschland erneut bei einem Bundesligisten gehandelt wird – diesmal beim kriselnden VfL Wolfsburg.

Tuschel-Thema Rangnick

Wie mehrere Medien berichten, ist Rangnick in der Autostadt ein "Tuschel-Thema". Hintergrund: Nach der Entlassung von Trainer Paul Simonis und dem wackelnden Posten von Geschäftsführer Peter Christiansen wird über einen radikalen Umbruch spekuliert.

Rangnick soll als starker Mann in leitender Funktion gehandelt werden – möglicherweise als neuer Sportdirektor oder gar Geschäftsführer. Doch das ist alles Spekulation. Laut "Bild" gab es bislang keinen Kontakt zwischen Rangnick und den VfL-Verantwortlichen.

Der Weg nach der WM-Qualifikation

Auch der 67-Jährige selbst hat derzeit andere Prioritäten. Mit dem ÖFB-Team steht er kurz vor der direkten Qualifikation für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Österreich führt die Gruppe H an, am Samstag geht’s gegen Zypern, am Dienstag folgt das Duell mit Verfolger Bosnien-Herzegowina.

Ob Rangnick nach der WM tatsächlich in die Bundesliga zurückkehrt, bleibt offen. Der 67-Jährige bewies in Deutschland jedoch mehrfach, dass er Vereine nachhaltig prägen kann – sei es in Hoffenheim, Leipzig oder Schalke. Wolfsburg wäre ein spannendes neues Kapitel.

Letztmals WM: Das war die historische Quali für 1998

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

ÖFB-Team
8
Eskalation bei der Passkontrolle?

Eskalation bei der Passkontrolle?

ÖFB-Team
19
So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

ÖFB-Team
ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Team
19
Warum Sturm-Verteidiger Malic nicht für Österreich spielen wollte

Warum Sturm-Verteidiger Malic nicht für Österreich spielen wollte

FIFA WM
197
Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Deutsche Bundesliga
2
Seiwald: ÖFB-Team "richtig heiß" auf Duell mit Zypern

Seiwald: ÖFB-Team "richtig heiß" auf Duell mit Zypern

ÖFB-Team
6
Kommentare

Kommentare

Ralf Rangnick ÖFB-Team VfL Wolfsburg Mexiko USA Kanada