Luke Littler erobert die Darts-Spitze

Der 18-Jährige triumphiert beim Grand Slam of Darts und sichert sich seinen achten Major-Titel.

Luke Littler erobert die Darts-Spitze Foto: © GETTY
Ein Abend voller Spannung!

Luke Littler hat beim Grand Slam of Darts erneut seine Klasse bewiesen. Der 18-Jährige triumphiert im Finale gegen seinen Rivalen Luke Humphries mit 16:11 Legs und übernimmt damit erstmals die Führung in der Weltrangliste.

Littler glänzte mit einem Drei-Dart-Average von 100,61 Punkten. Humphries hielt lange dagegen (99,56 Punkte), doch Littler setzte die entscheidenden Akzente. Besonders eindrucksvoll: ein 167er-Finish zum Ausgleich und zwei Anläufe auf den 9-Darter, die die Halle zum Beben brachten.

18 Jahre und Nummer 1

"Ich bin nicht einmal zwei Jahre auf der Tour und jetzt die Nummer eins der Welt“, sagte Littler nach dem Sieg. Für seinen Triumph kassiert er 153.500 Pfund Preisgeld, Humphries erhält 73.500 Pfund.

Der Fokus richtet sich nun auf die Darts-WM im Alexandra Palace in London (11. Dezember bis 3. Januar), wo Littler seine neue Rolle als Nummer eins bestätigen will.

