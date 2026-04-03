Skibergsteigerin Johanna Hiemer macht nach dem Weltcup-Saisonfinale an diesem Wochenende in der Schweiz Schluss.

Die 31-jährige Steirerin gab am Freitag das Ende ihrer Weltcupkarriere bekannt. Die zweifache Mutter will sich wieder ganz ihrer Familie widmen.

"Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Die vergangene Saison war die schönste meiner Karriere - ich konnte jeden Moment in vollen Zügen genießen. Diese Zeit werde ich nie vergessen", erklärte Hiemer.

Olympia-Traum erfüllt

Die Steirerin trat als werdende Mutter im Jahr 2018 vom Wettkampfsport zurück und gab vor vier Jahren ihr Comeback im Weltcup. Im vergangenen Februar erfüllte sie sich mit der Teilnahme an der Olympia-Premiere von Skibergsteigen in Italien ihren Traum.

"Von Beginn an stand fest, dass meine Reise mit den Olympischen Spielen ihren Abschluss finden wird", sagte Hiemer. Neben dem Start bei Olympia, der nicht die erhoffte Medaille brachte, war der Doppelsieg beim Heimweltcup 2025 in Schladming Höhepunkt ihrer Karriere.