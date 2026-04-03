Zuletzt in Norwegen: Wird er neuer ÖSV-Frauen-Cheftrainer?

Nach dem Abgang von Roland Assinger als Frauen-Cheftrainer beim ÖSV ist der Posten vakant. Wer folgt ihm nach?

Wie die "Krone" berichtet, könnte Hannes Zöchling den Job übernehmen. Der 46-Jährige arbeitete zuletzt in Norwegen mit den Technik-Frauen, zuvor war er unter anderem im ÖSV als Gruppentrainer unter Christian Mitter tätig und arbeitete als Fitnesscoach mit Niki Hosp, Marlies Schild und Kathrin Zettel.

ÖSV-Alpinchef Christian Mitter gab im LAOLA1-Interview zuletzt an, in der Entscheidungsfindung für die Assinger-Nachfolge schon weit zu sein und bis zu den Österreichischen Meisterschaften in der kommenden Woche eine Entscheidung treffen zu wollen.

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"Mir ist die Sprache wichtig, es geht darum, dass man auch soziale Sachen aufschnappt und einfach in einer gemeinsamen Sprache daheim ist. Das ist ein wichtiger Punkt", sagte Mitter. Zöchling könnte dem Profil entsprechen.

Ein anderer Name, der zuletzt kursierte - Andi Puelacher -, soll es laut der "Krone" hingegen nicht werden. Der Tiroler, der zwischen 2014 und 2022 als Cheftrainer der ÖSV-Männer tätig war, soll auch in Zukunft die deutschen Frauen trainieren.