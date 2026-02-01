Österreich-Duo bei Olympia-Generalprobe knapp am Podest vorbei

Johanna Hiemer und Paul Verbnjak haben in der einzigen Skibergsteigen-Weltcup-Mixedstaffel vor den Olympischen Spielen das Podium als Vierte knapp verpasst.

Auf einen Podestplatz fehlen ihnen am Sonntag in Boí Taüll (ESP) 4,5 Sekunden.

Der Sieg geht an die französischen Topfavoriten Emily Harrop/Thibault Anselmet, vor dem ÖSV-Duo liegen auch noch Paare aus Spanien und der Schweiz.

Im Sprint am Samstag war Hiemer Fünfte geworden.

Die Olympia-Premiere der Sportart geht mit dem Sprint am 19. und der gemischten Staffel am 21. Februar in Bormio in Szene.