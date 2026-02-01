NEWS

Österreich-Duo bei Olympia-Generalprobe knapp am Podest vorbei

Die Skibergsteiger Johanna Hiemer und Paul Verbnjak sind im Mixed-Bewerb knapp am Stockerl dran.

Österreich-Duo bei Olympia-Generalprobe knapp am Podest vorbei Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Johanna Hiemer und Paul Verbnjak haben in der einzigen Skibergsteigen-Weltcup-Mixedstaffel vor den Olympischen Spielen das Podium als Vierte knapp verpasst.

Auf einen Podestplatz fehlen ihnen am Sonntag in Boí Taüll (ESP) 4,5 Sekunden.

Der Sieg geht an die französischen Topfavoriten Emily Harrop/Thibault Anselmet, vor dem ÖSV-Duo liegen auch noch Paare aus Spanien und der Schweiz.

Im Sprint am Samstag war Hiemer Fünfte geworden.

Die Olympia-Premiere der Sportart geht mit dem Sprint am 19. und der gemischten Staffel am 21. Februar in Bormio in Szene.

So haben sich Österreichs Olympia-Helden einkleiden lassen

Slideshow starten

30 Bilder

Mehr zum Thema

Österreichs Rodel-Hoffnungen glänzen mit Gold bei Junioren-WM

Österreichs Rodel-Hoffnungen glänzen mit Gold bei Junioren-WM

Winter-Mix
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
3
Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Winter-Mix
ICE heute: Konferenz mit VSV - Ljubljana, KAC - Black Wings

ICE heute: Konferenz mit VSV - Ljubljana, KAC - Black Wings

ICE Hockey League
Ski LIVE - Abfahrt in Crans Montana: Das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in Crans Montana: Das Ergebnis

Ski Alpin
Gewaltige Olympia-Investitionen: Was sich Antholz ausrechnet

Gewaltige Olympia-Investitionen: Was sich Antholz ausrechnet

Biathlon
Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen heute: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen

Kommentare

Skibergsteigen Paul Verbnjak Wintersport Winter-Mix