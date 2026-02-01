Franjo von Allmen dominiert die WM-Generalprobe! Der Schweizer Weltmeister feiert in Crans-Montana einen überlegenen Heimsieg und lässt der Konkurrenz keine Chance. F

ür die ÖSV-Abfahrer setzt es zum Abschluss vor den Olympischen Spielen eine Enttäuschung.

Schweizer Machtdemonstration durch von Allmen

Franjo von Allmen ist auf der WM-Strecke von 2027 eine Klasse für sich. Mit einem Vorsprung von 0,65 Sekunden auf den Südtiroler Dominik Paris rast der Schweizer zu seinem fünften Weltcupsieg.

Das Podium komplettiert der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (+0,70).

Weltcup-Leader Marco Odermatt verpasst das Stockerl als Vierter nur knapp. Überhaupt ist die Rangliste fest in Hand der Gastgeber und der Italiener, die gemeinsam acht der ersten zehn Plätze belegen.

ÖSV-Team ohne Spitzenplatzierung

Für die österreichischen Abfahrer verläuft das letzte Rennen vor Cortina 2026 ernüchternd.

Daniel Hemetsberger belegt als bester ÖSV-Läufer mit deutlichem Rückstand (+1,45) den 14. Platz, direkt gefolgt von Stefan Babinsky (15.). Mit Andreas Ploier (30.) landet nur noch ein weiterer Österreicher in den Punkterängen.

Vincent Kriechmayr verzichtet im Hinblick auf die anstehenden Spiele in Bormio komplett auf einen Start im Wallis.