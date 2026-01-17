Dreier beim Vertical-Weltcup in Courchevel Dritte

Die Salzburgerin Sarah Dreier hat beim ersten Vertical-Saisonweltcup im Skibergsteigen Rang drei erreicht.

Die 30-Jährige musste sich in Courchevel am Freitagabend nach 3,2 Kilometern und 520 Höhenmetern nur den Französinnen Axelle Gachet Mollaret und Emily Harrop geschlagen geben.

"Es war ein super Rennen", meinte Dreier über den Podestplatz in dieser nicht-olympischen Disziplin.

Paul Verbnjak wurde bei den Männern Vierter, es gewann der Schweizer Remi Bonnet.

Ganahl feierte nach schwerem Unfall Comeback

Der Vorarlberger Daniel Ganahl feierte ein umjubeltes Comeback, landete auf Platz 45.

Er war im Juli 2024 mit dem Rennrad mit einem Auto kollidiert und hatte sich dabei multiple Frakturen im Gesichtsbereich sowie zwei Wirbelbrüche und eine Brustkorbverletzung zugezogen.

"Ich kann wieder mithalten und damit bin ich sehr zufrieden", sagte der 29-Jährige.