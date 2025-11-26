NEWS

Fix! Keine Skeleton-Bewerbe in Innsbruck-Igls

Die Mehrheit der Athleten wollte wegen zu wenig Trainings nicht fahren.

Fix! Keine Skeleton-Bewerbe in Innsbruck-Igls Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die geplanten Skeleton-Weltcup-Rennen am Freitag in Innsbruck-Igls werden nicht stattfinden.

Das Exekutivkomitee des internationalen Verbands (IBSF) gab am späten Dienstagabend die Absage bekannt. Man folge dem Wunsch der Mehrheit der Athleten (30:21), wurde als Begründung genannt.

Der Großteil wollte nicht fahren, da aufgrund einer unzureichenden Bahnpräparierung am vergangenen Wochenende das erste offizielle Skeleton-Training am Montag abgesagt worden war.

Ersatzort noch offen

Das für Mittwoch angesetzte Training mit vier Läufen wurde als nicht ausreichend angesehen, um auf einer zum Teil neu gebauten Bahn die notwendigen Fahrten zu absolvieren.

Jeweils ein Einzelbewerb bei Männern und Frauen sowie ein Mixed-Team-Event hätten über die Bühne gehen sollen.

Die abgesagten Rennen werden nun auf einer anderen Bahn ausgetragen. Die IBSF wollte dazu "in den nächsten Tagen" Informationen bekanntgeben.

Mehr zum Thema

ÖSV-Abfahrts-Coach: "Als Touristen wollen wir nicht auftreten"

ÖSV-Abfahrts-Coach: "Als Touristen wollen wir nicht auftreten"

Ski Alpin
1
Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Ski Alpin
1
Wer zur ICE-Halbzeit überraschte - und wer nicht

Wer zur ICE-Halbzeit überraschte - und wer nicht

ICE Hockey League
5
Stefan Kraft: Auf einer Stufe mit den Größten aller Zeiten

Stefan Kraft: Auf einer Stufe mit den Größten aller Zeiten

Skispringen
7
Kraft katapultiert sich mit Falun-Sieg an ewige Spitzenliste

Kraft katapultiert sich mit Falun-Sieg an ewige Spitzenliste

Skispringen
7
Die meisten Skisprung-Weltcupsiege: Kraft holt Nykänen ein

Die meisten Skisprung-Weltcupsiege: Kraft holt Nykänen ein

Skispringen
25
Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Skispringen
5
Kommentare

Kommentare

Skeleton Wintersport Innsbruck-Igls Innsbruck Winter-Mix